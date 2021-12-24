У Чернівцях утворились черга для здачі ПЛР-тесту. Пояснюємо, чому так сталося

До пункту тестування на коронавірус у міській поліклініці №2 на коронавірус утворилися черги. Деякі люди очікують на здачу тесту понад годину.
Про це передає кореспондентка Суспільного.
21 січня черга утворилась біля філії поліклініки, що на вулиці Комарова. О 11:00 на забір тесту там очікували понад 30 людей. За словами чернівчанина Андрій Шевченко, він стоїть у черзі півтори години. Сімейний лікар направив його в поліклініку через підвищену температуру.
"Мені терапевт сказав, що потрібно прийти з 9:30 до 10:00, щоб було менше людей. Коли я прийшов – тут уже була черга", – каже Шевченко.
За словами завідувачки поліклінічного відділення міської поліклініки №2 Оксани Козуб, на ПЛР-тестування пацієнтів запрошують на конкретну годину за списками, які подають сімейні лікарі.
"Біда в тому, що кожен пацієнт прагне бути першим. Ми починаємо забір зразків о 9:00, є пацієнти, які приходять на 7:20, на 7:40. І переконати їх, що раніше не викличуть, бо існує затверджений список, неможливо", — каже Козуб.
Зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом щодня у поліклініці беруть зразки на тестування у приблизно 80 пацієнтів. За словами Козуб, якщо кількість хворих збільшиться і виникне потреба брати більше зразків, то медики працюватимуть у дві зміни. Для охочих здати тест на коронавірус у поліклініці обладнали окремий вхід з вулиці.
Також здати ПЛР-тест можна у лабораторному центрі на вулиці Гакмана, 7. Там немає черг, оскільки тут тестування платне, каже заступниця генерального директора Мар'яна Миронюк. В лабораторному центрі можна здати тест на коронавірус з 9:00 до 12:00.
Що відомо
- 20 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 756 людей. Це найбільше від початку року.
- Раніше епідеміолог лабцентру Юрій Падурару повідомив Суспільному, що в регіоні зросла кількість виявлених випадків інфікування. Причинами цього є циркуляція штаму "Омікрон" та масові гуляння на новорічні свята без дотримання карантину.
- Загалом в області виявили 125 011 випадків інфікування коронавірусом, 116 491 людей одужали, а 3 074 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- Станом на 20 січня в області першою дозою щепили 285 832 людей, що складає 32% населення області. Другою дозою імунізували 272 156 людей, додатковою – 81, бустерною – 2212.