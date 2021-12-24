У Чернівцях утворились черга для здачі ПЛР-тесту. Пояснюємо, чому так сталося

До пункту тестування на коронавірус у міській поліклініці №2 на коронавірус утворилися черги. Деякі люди очікують на здачу тесту понад годину.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

21 січня черга утворилась біля філії поліклініки, що на вулиці Комарова. О 11:00 на забір тесту там очікували понад 30 людей. За словами чернівчанина Андрій Шевченко, він стоїть у черзі півтори години. Сімейний лікар направив його в поліклініку через підвищену температуру.

"Мені терапевт сказав, що потрібно прийти з 9:30 до 10:00, щоб було менше людей. Коли я прийшов – тут уже була черга", – каже Шевченко.

Суспільне Буковина Черга на тест біля поліклініки.

За словами завідувачки поліклінічного відділення міської поліклініки №2 Оксани Козуб, на ПЛР-тестування пацієнтів запрошують на конкретну годину за списками, які подають сімейні лікарі.

"Біда в тому, що кожен пацієнт прагне бути першим. Ми починаємо забір зразків о 9:00, є пацієнти, які приходять на 7:20, на 7:40. І переконати їх, що раніше не викличуть, бо існує затверджений список, неможливо", — каже Козуб.

Зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом щодня у поліклініці беруть зразки на тестування у приблизно 80 пацієнтів. За словами Козуб, якщо кількість хворих збільшиться і виникне потреба брати більше зразків, то медики працюватимуть у дві зміни. Для охочих здати тест на коронавірус у поліклініці обладнали окремий вхід з вулиці.

Також здати ПЛР-тест можна у лабораторному центрі на вулиці Гакмана, 7. Там немає черг, оскільки тут тестування платне, каже заступниця генерального директора Мар'яна Миронюк. В лабораторному центрі можна здати тест на коронавірус з 9:00 до 12:00.

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