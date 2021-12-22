Святкування та забіг: у Черкасах перекриють рух деякими вулицями

У Черкасах на новорічні свята перекриють частину центральних вулиць. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, повідомили у пресслужбі Черкаської міської ради.

За інформацією, рух перекриють бульваром Шевченка між вулицями Байди Вишневецького та Лазарєва (без перекриття перехрестя бульвару Шевченка з Байди Вишневецького), з 23:00 години 31 грудня до 02:00 години 1 січня.

"У цей час проводитимуться загальноміські новорічні заходи на Соборній площі", — пояснили у пресслужбі.

Суспільне Черкаси

Та додали, що також рух транспорту буде обмежений бульваром Шевченка між вулицями Михайла Грушевського та Остафія Дашковича 1 січня з 12:00 до 12:30 у зв'язку з новорічним забігом учасників аматорського клубу "Cross_Run_Che" за маршрутом: площа Соборна – вулиця Михайла Грушевського – вулиця Остафія Дашковича – площа Соборна.

Суспільне Черкаси

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