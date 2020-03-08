Маленькі, великі і дивні: які є пам'ятники Шевченку на Рівненщині

Скільки на Рівненщині пам’ятників Тарасу Шевченку, який з них – найстаріший та які відомі скульптори працювали над ними. Суспільне до дня народження поета вирішило детальніше роздивитися пам’ятники Тарасу, спробували порахувати їхню кількість, зрозуміти цінність і давність. При цьому — натрапили на маловідомі факти. Дані станом на березень 2020 року.

Мовою цифр

Рівненщина – не рекордсмен зі встановлення пам’ятників Кобзарю (першість за Івано-Франківщиною – понад 200), але пів сотнею різного типу пам’ятних знаків Шевченка у нас вшанували.

Спеціалістка відділу історико-культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Ірина Васильєва:

"Нині на Рівненщині 37 пам’яток культурної спадщини, присвячених Шевченку: 33 — пам’ятники монументального мистецтва та 4 меморіальні дошки. Є 12 об’єктів, які були встановлені в часи Незалежності як пам’ятні знаки і на державному обліку не перебувають. Це здебільшого погруддя. Їх встановлювали як пам’ятні знаки, щоб здешевити проєкт, бо не потрібно проводити конкурс".

Спеціалістка відділу історико-культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Ірина Васильєва. Фото автора.

Шевченко-старожил

Найперший на Рівненщині пам’ятник Шевченку встановлений в березні 1941 року у Рівному. Такі дані відділу історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА.

"Це погруддя у парку імені Шевченка. У 1964 зробили його реконструкцію, він видозмінений, додалася ця стела, але на тому ж місці", – інформує Ірина Васильєва.

Листівка з набору до 700-річчя м.Рівне.

07.03.2020.

Передувало появі пам’ятника Кобзарю у центральному парку Рівного перейменування у 1940-му році. Тоді парк Любомирських став парком Шевченка.

З книги Рівне 720 Від давнини до сучасності ч1.

Корецький й гощанський Шевченки — це Ленін?

З видання Т.Шевченко 200 “Наукові записки” Рівненського обласного краєзнавчого музею. Ч1 2014 рік.

Шевченка за типовим ескізом встановили в Гощі, с. Копиткове Здолбунівського району, м. Корець, м. Дубно, с. Птича Дубенського району.

Шевченко у Корці (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

Наступна хвиля встановлення пам’ятників Тарасу на Рівненщині припадає на 50-60-ті роки. Здебільшого це погруддя, але є й ростові фігури, зокрема авторства скульптора й художника Лева Безюка.

Спеціалістка відділу історико-культурної спадщини управління культури і туризму Рівненської облдержадміністрації Ірина Васильєва:

"Це той Шевченко, про якого говорять зараз, що, нібито, він схожий на Леніна. Він схожий через те, що сам Безюк робив дуже багато скульптур Леніна і вже, коли почав робити Шевченка, то сто відсотків він робив Шевченка. Жодного пам’ятника, якого переробили з Леніна – немає, це технічно складно. Так, воно дуже схоже, але це міф. Дуже багато кажуть, що треба зняти, з Гощі активісти, що треба замінити на інший, бо це Ленін. Але, на мою думку, ця скульптура дуже добре зображає той період".

Шевченко в Гощі (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

Рука іменитих майстрів: проєкт Шевченка для Дубна розробляв Кавалерідзе, а пам’ятник в Бережницю привезли зі Львова?

"Виділю пам’ятник авторства Теодозії Бриж в Бережниці. Він нетиповий, він емоційний. Здавалось би, погруддя, але емоційне. Гарна все-таки композиція в Дубні", — ділиться особистими вподобаннями Ірина Васильєва.

Дані віртуальної виставки Рівненської обласної наукової бібліотеки “Мистецький дивосвіт Теодозії Бриж” свідчать, що Шевченка для Бережниці скульпторка привезла на батьківщину, найімовірніше, зі Львова, де вона проживала.

“…Теодозія свого слова дотримала: через рік привезла до рідного села обіцяний пам’ятник… До кращих своїх робіт віднесла і пам’ятник Кобзарю, який стоїть у центрі її рідної Бережниці”, — йдеться у тексті.

Віртуальної виставки РОУНБ – Мистецький дивосвіт Теодозії Бриж.

А от у Дубні міг височіти пам’ятник авторства українського скульптора та драматурга Івана Кавалерідзе. Натрапила на короткі відомості про цей проєкт завідувачка Літературного музею Уласа Самчука Інна Нагорна. Суспільному вона пояснила, що всі напрацювання виклала в науковій роботі. Ось її фрагмент:

“Із побіжних же згадок Уласа Самчука… роблю висновок, що дубенські очільники тоді прагнули роздобути посібники для новоствореного в Дубно Музичного інституту імені М.Леонтовича та остаточно домовитися з І. П. Кавалерідзе про пам’ятник Кобзареві для Дубна…”

Проект пам’ятника Шевченку для Дубна (1942-1943рр.).

Це фото самого проєкту пам’ятника Шевченка авторства Кавалерідзе, яке знаходиться у фондах Літературного музею Уласа Самчука. Він так і не був реалізований у воєнні роки з невідомих причин.

Те, що Кавалерідзе працював над пам’ятником для Дубна, підтверджує інше джерело: “Життєвий і творчий шлях Івана Кавалерідзе. Творчий аспект”. Цей проєкт Шевченка скульптор пропонував і для Ленінграда:

“Цей проєкт дуже подібний до проєкту пам’ятника для Ленінграда 1944 р., але дещо доповнено, удосконалено автором.”

Де Шевченко молодий?

Дубно має двох Шевченків. Один з Тарасів — молодий.

"Він з кобзарем, з поводирем. Шевченко зображений в молодому віці, це з тих, що в нас стоїть на обліку. У місті Вараш теж встановили Шевченка, але, на мій погляд, не дуже вдалий вийшов там пам’ятний знак. Там теж Шевченко молодий", — каже Ірина Васильєва.

Пам’ятник Шевченка в Дубні (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

Пам’ятний знак Шевченку у Вараші (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

Рівненський Шевченко “ближче до людей”

Рівненського Шевченка вибирали в 3-4 тури, розглядали понад десять варіантів пам’ятника для обласного центру, розповів Суспільному скульптор, співавтор рівненського Шевченка Петро Подолець. Свого він творив, опираючись на посмертну маску Тараса.

Скульптор, співавтор рівненського пам’ятника Шевченку Петро Подолець:

"Посмертна маска Шевченка є майже у всіх художників, у мене й зараз вона в студії. Ми аналізували багато пам’ятників Шевченку, саме в контексті вирішення портрета. Я його бачив і бачу до цього часу, це вольовий, мужній, нескорений, духовний, міцна людина. Він має бути акцентом, який тримає площу, він в русі, без дрібних деталей, щоб і зблизька сприймався і був “дальнобійним”. Співвідношення брали не таке, як у Леніна — 50-70% на постамент і десь 50 — на фігуру. Ми запропонували варіант, де Шевченко ближче до людей: дві частини — фігура, й одна частина — постамент".

Недуховна цінність Кобзаря

Суспільне поцікавилось, які матеріали найчастіше використовували для створення Шевченків для Рівненщини. Найдорожчий, він же і найвищий (9 метрів – висота скульптури з постаментом) — рівненський пам’ятник. Пішло на нього 5,5 тонн бронзи. У Дубровицькому районі Шевченко з міді, бетону й шліфованого базальту.

Шевченко у селі Корост Сарненського району (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

У селі Корост поєднали базальт і бетон. З бронзи й граніту — пам’ятник в Дубні, мармуру і бронзи – в Костополі й з мармуру — в Бережниці. У кожного Шевченка (що стоїть на обліку, - ред.) є свій паспорт.

Так виглядає паспорт об'єкта культурної спадщини управління культури РОДА.

ФОТО ПАМ’ЯТНИКІВ з районів:

Фото Сергія Лучковського: Млинів, біля музею.

Фото Сергія Лучковського: с.Копиткове, Здолбунівського району (вікіпедія).

Великі Цепцевичі, Володимирецький район (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

с. Ступно, Здолбунівський район (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

Підлужжя, Дубенський район - встановлений біля джерела, де за переказами у 1846 році зупинявся Шевченко (фото надане відділом історико-культурної спадщини управління культури і туризму РОДА).

А ось фото тих, які не взяли на облік.

смт.Володимирець.

с.Тучин, Гощанський р-н.

смт.Демидівка.

м.Дубно.

смт.Зарічне.

м.Здолбунів.

м.Корець.

м.Сарни.

с.Здовбиця, Здолбунівський р-н.

м.Сарни.

с.Селець, Дубровицький р-н.

Також нам вдалось зібрати іще світлини тих, які все ж є на обліку

с.Самостріли, Корецький р-н.

м.Рівне.

м.Рівне.

м.Радивилів.

м.Острог.

смт.Млинів.

с.Мізоч, Здолбунівський р-н.

м.Костопіль.

с.Зірне, Березнівський р-н.

с.Глинськ, Здолбунівський р-н.

с.Вовковиї, Демидівський р-н.

м.Корець.

м.Березне.

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