За добу коронавірус підтвердили у 61 буковинця: географія поширення

3 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 61 людини. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 45 випадків інфікування, з них 22 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – не виявили випадків, у Дністровському – 16.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 3 січня перебуває 403 людей. У 319 пацієнта підтверджений COVID-19, інші 84 – мають підозру на інфікування. За останню добу 66 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 31 людину. Троє осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 119 647 випадків інфікування коронавірусом, 115 404 людей одужали, а 3 017 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 3 січня в області першою дозою 275 758 людей, що складає 30,45% населення. Другою дозою імунізували 255 423 людей. Додатковою – 32, бустерною – 52 людей.

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