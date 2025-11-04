Уряд Ірландії схвалив пропозиції скоротити час перебування новоприбулих українських біженців у державному житлі з 90 до 30 днів. Окрім того, для шукачів притулку, які працевлаштовані, запровадять плату за проживання.

Про це повідомляє ірландський суспільний мовник RTÉ.

Ці рішення були схвалені на засіданні підкомітету Кабінету міністрів з питань міграції.

Згідно з новими планами, термін перебування у державному житлі для новоприбулих з України (тих, хто прибуває, рятуючись від війни) буде скорочено з 90 до 30 днів. За даними уряду, якщо поточна тенденція прибуття (близько 50 людей на день) збережеться, усі доступні місця можуть бути вичерпані вже цього місяця.

Міністр юстиції Джим О’Каллаган зазначив, що кількість українців, які прибувають до Ірландії, суттєво зросла з вересня.

Окремо підкомітет схвалив запровадження плати за проживання для мешканців центрів IPAS (Служби розміщення міжнародного захисту), які мають роботу.

Сума щотижневого внеску буде залежати від заробітку та може коливатися від 15 до 238 євро на тиждень. За словами міністра О’Каллагана, цей механізм буде розроблено спільно з держсекретарем Колмом Брофі та представлено уряду найближчими тижнями для остаточного затвердження.

Також повідомляється, що близько 5 000 людей, які вже отримали законне право на проживання в Ірландії, досі продовжують жити в центрах IPAS.