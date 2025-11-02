В Україну йде похолодання — Діденко

Понеділок, 3 листопада, в Україні буде найтеплішим днем з найближчої перспективи, а вже з 4 листопада очікується похолодання і місцями дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вже завтра на заході та півночі України очікується дощ, зумовить опади холодний атмосферний фронт (синя лінія з "колючками, див. карту внизу). Також невеликі дощі — на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. На решті території України 4 листопада — без опадів", — зазначила вона.

У західних, північних областях, а також на Вінниччині й Черкащині, вдень 4 листопада температура повітря знизиться +9...+13 градусів.

На півдні, у більшості центральних областей та на сході передбачається +12...+16, на півдні подекуди до +18 градусів.

У Києві 4 листопада очікується хмарна погода з дощем, температура повітря до +10 градусів.

"4-5 листопада в Україні переважатиме прохолодна погода. Із 6 по 10 листопада потеплішає. З 11-12 листопада очікується відчутне похолодання, вночі до "мінусів", вдень поступово, в другій половині наступного (наступного!) тижня — до +2...+8 градусів", — зазначила Діденко.