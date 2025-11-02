Під час комбінованих ударів по Дніпропетровщині 1 листопада загинули і дістали поранення військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомили в угрупованні військ "Схід".

"1 листопада 2025 року, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

В Угрупованні зазначили, що правоохоронні органи перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генштабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях