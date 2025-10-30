Колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Загалом підозру оголосили дев’ятьом фігурантам, серед яких також заступники Труханова та посадовці міськради.
За даними слідства, Труханов має понести відповідальність за наслідки, оскільки не забезпечив належне функціонування інженерних мереж, не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем. А також у день підтоплення не організував оповіщення населення.
Дивіться у дайджесті Суспільного "Несеться" про те, що загрожує колишньому міському голові Одеси та як на слідство і суд вплине те, що Труханов зараз без українського громадянства.
