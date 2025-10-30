США за наказом Трампа знищили судно наркоторговців у Тихому океані

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що за наказом президента Дональда Трампа американські сили завдали точкового удару по судну наркоторговців, яке належало визнаній терористичній організації. Операція відбулася у східній частині Тихого океану.

Про це Гегсет у соцмережі Х.

За даними розвідки, судно перевозило незаконні наркотики й рухалося уздовж відомого маршруту наркоторгівлі. Унаслідок удару, за даними Гегсета, було ліквідовано чотирьох наркотерористів, які перебували на борту. Операція пройшла в міжнародних водах, втрат серед американських військових немає.

"Західна півкуля більше не буде притулком для нарко-терористів, які отруюють американців. Ми будемо переслідувати їх і знищувати, де б вони не діяли", — заявив Хегсет.

За словами міністра, США продовжать операції з ліквідації наркоугруповань, що фінансують тероризм і загрожують безпеці регіону.