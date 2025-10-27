Україна запропонувала польській стороні кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва, і з боку Варшави не було негативних сигналів щодо цього.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар, передає Укрінформ.

Дипломат прокоментував заяву голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марціна Пшидача про те, що президент Володимир Зеленський сам має приїхати до Варшави для зустрічі з Навроцьким.

Як зазначив Боднар, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, і жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії президента РП.

"Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", — сказав він.

Посол зазначив, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким такого візиту в Україну.

Боднар назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Напередодні Gazeta Wyborcza, з посиланням на джерела, повідомила, що, попри чіткі сигнали з боку Києва, президент Польщі не має наміру відвідувати Україну. Газета згадала слова Пшидача на одному з публічних заходів у Вроцлаві, який сказав, що такого роду візит не планується. Чиновник також заявив, що не Київ, а Варшава ставитиме свої умови, оскільки Польща є членом ЄС та НАТО, а Україна — ні.

Пшидач також заявив, що Навроцький очікує від України певних дій і жестів, особливо у питаннях складної історії та економіки. За його словами, у канцелярії президента Польщі вважають, що темпи робіт з ексгумації польських жертв в Україні надто повільні.

В МЗС Польщі підтвердили польському виданню, що вони не готують візит Навроцького до Києва. І зауважили, що єдиним варіантом візиту Навроцького в Україну в цьому році може бути поховання ексгумованих останків польських жертв на Волині.