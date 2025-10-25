Дощі та до 17° тепла: синоптики дали прогноз на 26 жовтня

В Україні 26 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. Майже по всій країні, крім сходу, пройдуть дощі, а в південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях опади будуть помірними. У Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр).

За даними синоптиків, вночі невеликі дощі пройдуть у західних, Чернігівській та Сумській областях. Вдень невеликі дощі очікуються по всій Україні, за винятком східних областей. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вдень опади будуть помірними. Вітер прогнозується переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня 2025 року. Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 8-13°. На півдні країни буде тепліше: вночі 3-8° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 12-17°.

У Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі буде близько 0°, вдень підніметься до 1-6° тепла. В горах також можливі пориви вітру 15-20 м/с.