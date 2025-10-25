Трамп скасував екостандарти Байдена для мідеплавильних заводів у США

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю скасував правило часів адміністрації Джо Байдена, яке зобов’язувало мідеплавильні підприємства значно скоротити шкідливі викиди в атмосферу.

Про це пише Reuters.

Запроваджені у травні 2024 року норми вимагали обмеження викидів свинцю, миш’яку, ртуті, бензолу та діоксинів відповідно до оновлених федеральних стандартів чистоти повітря.

Трамп надав двом чинним мідеплавильним заводам у США дворічне звільнення від виконання цих вимог. У Білому домі пояснили це необхідністю зменшити навантаження на галузь, щоб уникнути подальших закриттів підприємств й посилити мінеральну незалежність країни.

"Жорсткі вимоги загрожують подальшим зупинкам виробництв, послаблюють нашу промислову базу та збільшують залежність від іноземних потужностей", — заявили у Білому домі.

У документі згадується лише два мідеплавильні комбінати, що залишилися у країні — завод Freeport-McMoRan та об’єкт Rio Tinto. Обмеження точно не поширюватимуться на підприємство Freeport, а щодо Rio Tinto вплив ще уточнюється.

Рішення вписується у ширшу політику адміністрації Трампа щодо посилення контролю над стратегічними матеріалами. Раніше цього року мідь визнали критично важливою для оборони, інфраструктури та нових технологій, включно з електромобілями.

Після перевірки залежності країни від імпорту мідної сировини уряд:

запровадив 50% мито на частину імпортованої міді,

зобов’язав збільшувати частку мідного брухту, що продається всередині США.

Критики рішення застерігають, що пом’якшення норм погіршить якість повітря та суперечить кліматичним зобов’язанням країни. Водночас Трамп наголошує на пріоритеті економічної та оборонної безпеки.