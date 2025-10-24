Перейти до основного змісту
Ексмера Стамбула звинувачують у шпигунстві
Надія Собенко
Імамоглу
Мер Стамбула Екрем Імамоглу , представник головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), звертається до своїх прихильників з верху автобуса після дачі свідчень судовим органам у Палаці правосуддя, відомому як Будівля суду Чаглаян, у Стамбулі, Туреччина, 31 січня 2025 року. REUTERS/Dilara Senkaya

Стамбульська прокуратура проводить розслідування за підозрою у шпигунстві проти усунутого з посади мера Стамбула Екрема Імамоглу, який зараз перебуває в ув'язненні.

Про це йдеться у заяві прокуратури Стамбула, передає TRT Haber.

У заяві прокуратури зазначається, що усунутих з посади мера Стамбула Екрема Імамоглу та радника мера та політтехнолога Неджаті Озкана викличуть для надання свідчень у межах розпочатого розслідування за підозрою у шпигунстві. У тій самій справі затримали журналіста Мердана Янардага.

Розслідування пов’язане з матеріалами, вилученими у підприємця Хюсеїна Гюна, заарештованого ще 4 липня за підозрою у діяльності на користь іноземних спецслужб.

За даними слідства, у нього знайшли фото військової техніки, яких не було у відкритому доступі, а також фото паспортів громадян Ізраїлю, які займаються військовою чи політичною діяльністю в Ізраїлі.

Окрім того, Гюн, не маючи офіційно великих доходів, здійснював значні міжнародні грошові перекази. Прокуратура стверджує, що Гюн, зокрема, підтримував зв’язки з представниками FETÖ та Робітничою партією Курдистану.

Імамоглу та Озкан наразі перебувають під вартою у межах інших справ. Прокуратура направила запит на проведення з ними допиту за обвинуваченнями у шпигунстві.

Окрім того, у межах розслідування справи було затримано журналіста Мердана Янардага, який, за даними слідства, підозрюється у співпраці з Гюном під час місцевих виборів 2019 року, коли він нібито займався медійною координацією виборчої кампанії "в контакті з іноземними структурами".

"Янардаг отримував вигоду від взаємодії з підозрюваним Гюном і координував інформаційну частину кампанії, сприяючи маніпуляціям у виборчому процесі", — стверджує прокуратура.

Розслідування ведеться спільно з Національною розвідкою Туреччини (MİT) та Стамбульським управлінням поліції.

19 березня 2025 року правоохоронці затримали головного політичного конкурента президента Туреччини Реджепа Ердогана — колишнього міського голову Стамбула Екрема Імамоглу. Його підозрюють у корупції та шахрайстві.

18 березня Стамбульський університет анулював його диплом бакалавра, який, за турецькими законами, необхідний для участі у виборах

Затримання та взяття політика під варту спричинило у країні масові протести. Арешт Імамоглу засудили турецька опозиція та європейські чиновники. Доповідач Європарламенту з питань відносин між ЄС і Туреччиною Начо Санчес Амор сказав, що Туреччина "на швидкості рухається до повністю авторитарної держави".

16 липня суд визнав Імамоглу винним за нібито погрози головному прокурору Стамбула.

