Байден пройшов курс променевої терапії

Експрезидент США Джо Байден завершив курс променевої терапії, який проходив для лікування агресивної форми раку простати.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на заяву його речниці.

За її словами, курс тривав кілька тижнів, і колишній президент "почувається добре".

Речниця не прокоментувала, чи вважає медична команда 82-річного Байдена, що йому знадобляться додаткові курси променевої терапії.

11 жовтня вона повідомляла, що в рамках плану лікування раку простати експрезидент Байден "проходить променеву терапію та гормональне лікування".

NBC News, посилаючись на джерело, повідомляло, що лікування, як очікується, триватиме п'ять тижнів.

Що відомо про рак у Джо Байдена

18 травня 2025 року речник 46-го президента США Джо Байдена повідомив, що політику діагностували агресивну форму раку простати. Проте, як стверджується, хвороба виявилась "чутливою" до гормональної терапії, що дозволяє ефективно її контролювати.

Дізнавшись про це чинний американський президент Дональд Трамп побажав своєму попереднику швидшого одужання.

19 травня 2025 року син американського президента Дональд Трамп-молодший відреагував на новини про те, що в ексглави США Джо Байдена діагностували рак простати та запитав, як його дружина — докторка Джилл Байден — могла не помітити рак у чоловіка. От тільки колишня перша леді є докторкою педагогічних наук.

Звинувачення у замовчувані

Чинний американський президент Дональд Трамп заявив, що "хтось приховує факти" щодо діагнозу раку простати в Джо Байдена. Він припустив, що Байден або його медична команда намагалися приховати його хворобу та зниження когнітивних функцій під час перебування на посаді, пише британська газета The Telegraph.

Він також припустив, що лікар, який проводив медичний огляд Байдена у центрі Волтера Ріда під час його перебування на посаді, пропустив рак або був неправдивий, і поставив під сумнів розумові здібності Байдена.

У експрезидента Байдена заперечили замовчування діагнозу раку. Речник Байдена Кріс Мігер повідомив, що останній відомий тест Байдена на рівень антигену (PSA), що є стандартом для виявлення раку простати, провели ще у 2014 році і з того часу не повторювали аж до 2025 року.