Над кортежем віцепрезидента США вибухнув артилерійський снаряд

У Каліфорнії здетонував 155-міліметровий снаряд під час демонстрації бойових стрільб до 250-річчя морської піхоти в Кемп-Пендлтон 16 жовтня. Осколки снаряда впали на автомобіль та мотоцикл дорожнього патруля, які були частиною охоронного загону віцепрезидента Джей Ді Венса, який відвідував демонстрації.

Про це пише New York Times.

За даними видання, осколки потрапили на транспортні засоби, припарковані на з'їзді на головну автостраду, яку губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом наказав закрити. Військові чиновники заявляли, що обстріл автостради буде "безпечним" та не завдасть шкоди, тому її не варто закривати.

"Ми любимо наших морських піхотинців і маємо великий борг вдячності перед табором Пендлтон, але наступного разу віцепрезидент і Білий дім не повинні бути такими безрозсудними щодо життів людей заради своїх марнославних проєктів", — заявив Гевін Ньюсом.

У звіті поліції йдеться про те, що уламки пошкодили мотоцикл та автомобіль патрульних. Офіцери не постраждали.

Ліндсі Пірек, речниця морської піхоти в таборі Пендлтон, зазначила, що корпусу відомо про повідомлення про можливий вибух у повітрі, і що розслідування триває.

"Ми прагнемо визначити першопричину інциденту та застосувати отримані результати до майбутніх місій", — сказала речниця.

Військові не надали додаткових подробиць щодо боєприпасів, які використовували під час демонстрації бойових стрільб.

Джей Ді Венс відмовився від коментарів.