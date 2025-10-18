У США пройшли протести "No Kings" проти Трампа

У США пройшли масштабні протести "No Kings" проти політики президента Дональда Трампа. Протестувальники вийшли проти політики арештів та депортації мігрантів, розгортання військ у штатах та призупинення роботи уряду. Всього зареєстровано 2600 локацій по всій Америці.

Про це повідомляють CNN та Assosiated Press.

Це вже треті масові протести з моменту інавгурації президента США Трампа на 2 термін. Протести під гаслом "No Kings" проходили у червні, тоді понад 2 тисячі локацій зареєстрували для проведення маршів.

Демонстрант тримає плакат, поки люди беруть участь у протесті «Ні королям » проти політики президента США Дональда Трампа в Бостоні, штат Массачусетс, США, 18 жовтня 2025 року. REUTERS/Brian Snyder

Протестувальники зібралися у таких місцях, як Таймс-сквер у Нью-Йорку, історичний Бостон Коммонс, Грант-парк у Чикаго, Вашингтон, округ Колумбія, та сотні невеликих громадських місць.

"Такі великі мітинги, як цей, додають впевненості людям, які сиділи осторонь, але готові висловитися", – сказав сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі.

Люди зібралися на протест «Без королів » проти політики президента США Дональда Трампа в Чикаго, штат Іллінойс, США, 18 жовтня 2025 року. REUTERS/Jim Vondruska

Організатори закликали мітингувальників до безпеки та мирних демонстрацій.

"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших демонстрантів, і ми повинні робити це з огляду на зростання політичного насильства. Ми хочемо отримати додаткові гарантії того, що люди можуть приходити та безпечно протестувати", повідомила CNN організаторка мітингу Ліз Каттанео у Вашингтоні.

Сенатор США Берні Сандерс (незалежний від Вермонту) виступає під час протесту «Без королів » проти політики президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 18 жовтня 2025 року. REUTERS/Kylie Cooper

Мер Денвера Майк Джонстон заявив, що приєднається до протестувальників у своєму місті.

"Ми підтримуємо їхнє право висловлюватися, і вони поважають право робити це мирно", — сказав мер.

Серед причин, чому люди сьогодні протестують, мер назвав імміграційні заходи президента Дональда Трампа, а також його пакет скорочення податків і витрат.

Протестувальники на мітингу "No Kings" у Вашингтоні, округ Колумбія, 18 жовтня 2025 рік. Суспільне Новини/Тетяна Козирєва

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував протести.

"Я закликаю вас подивитися — ми називаємо це мітингом "Ненависть до Америки" — який відбудеться в суботу", — сказав Майк Джонсон.

Джонсон є представником Республіканської партії, від якої балотувався на посаду президента Дональд Трамп.

Протестувальники на мітингу "No Kings" у Вашингтоні, округ Колумбія, 18 жовтня 2025 рік. Суспільне Новини/Тетяна Козирєва

Сам Дональд Трамп заявив, що він "не є королем" як називають його протестувальники.

Представники Республіканської партії повідомили, що на протести прийшли лише "представники руху Antifa", "марксисти" та "ненависники капіталізму".