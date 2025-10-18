У США пройшли протести "No Kings" проти Трампа

У США пройшли масштабні протести "No Kings" проти політики президента Дональда Трампа. Протестувальники вийшли проти політики арештів та депортації мігрантів, розгортання військ у штатах та призупиненняВідбувається через неприйняття федерального бюджету до закінчення фінансового року, а саме до 30 вересня. роботи уряду. Всього зареєстровано 2600 локацій по всій Америці.
Про це повідомляють CNN та Assosiated Press.
Це вже треті масові протести з моменту інавгурації президента США Трампа на 2 термін. Протести під гаслом "No Kings" проходили у червні, тоді понад 2 тисячі локацій зареєстрували для проведення маршів.
Протестувальники зібралися у таких місцях, як Таймс-сквер у Нью-Йорку, історичний Бостон Коммонс, Грант-парк у Чикаго, Вашингтон, округ Колумбія, та сотні невеликих громадських місць.
"Такі великі мітинги, як цей, додають впевненості людям, які сиділи осторонь, але готові висловитися", – сказав сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі.
Організатори закликали мітингувальників до безпеки та мирних демонстрацій.
"Ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших демонстрантів, і ми повинні робити це з огляду на зростання політичного насильства. Ми хочемо отримати додаткові гарантії того, що люди можуть приходити та безпечно протестувати", повідомила CNN організаторка мітингу Ліз Каттанео у Вашингтоні.
Мер Денвера Майк Джонстон заявив, що приєднається до протестувальників у своєму місті.
"Ми підтримуємо їхнє право висловлюватися, і вони поважають право робити це мирно", — сказав мер.
Серед причин, чому люди сьогодні протестують, мер назвав імміграційні заходи президента Дональда Трампа, а також його пакет скорочення податків і витрат.
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон розкритикував протести.
"Я закликаю вас подивитися — ми називаємо це мітингом "Ненависть до Америки" — який відбудеться в суботу", — сказав Майк Джонсон.
Джонсон є представником Республіканської партії, від якої балотувався на посаду президента Дональд Трамп.
Сам Дональд Трамп заявив, що він "не є королем" як називають його протестувальники.
Представники Республіканської партії повідомили, що на протести прийшли лише "представники руху AntifaАнтифашистський рух — рух, основна мета якого є протидія фашизму. Президент Дональд Трамп заявляв, що рух необхідно визнати "терористичним". Офіційно Antifa не є зареєстрованою організацією", "марксисти" та "ненависники капіталізму".