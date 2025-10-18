Росія розвиває мережу "одноразових" агентів у Європі — розвідка

Росія після втрати близько 700 шпигунів, які діяли під прикриттям дипломатичних місій, почала активно вербувати"одноразових" агентів з-поміж цивільних у країнах Європи.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські спецслужби вислали близько 700 російських розвідників, які діяли під прикриттям дипломатичних місій. Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус persona non grata отримали 82 представники російських дипустанов. З Німеччини вислали 65 осіб, з Польщі – 58, Румунії – 52, Словаччини – 39, Нідерландів і Словенії – по 34.

"Після втрати мережі під дипломатичним дахом російські спецслужби переключилися на вербування "одноразових" агентів з-поміж цивільних у Європі", — зауважили у розвідці.

У Польщі зафіксували 47 випадків обвинувачення у шпигунстві на користь Росії, 20 – в Естонії, 19 – у Латвії, 12 – у Німеччині та 10 – у Великій Британії. Загалом підозрюваними в роботі на РФ стали 130 осіб у 12 європейських країнах.

Російські вербувальники активно використовують інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи для пошуку потенційних виконавців.

За інформацією СЗРУ, таких людей, як правило, залучають лише один раз – для отримання інформації або виконання певних завдань. Це частина гібридної стратегії РФ, спрямованої на підрив безпеки європейських держав.

Служба зовнішньої розвідки України закликає українців і громадян інших країн до пильності, аби не стати інструментом російської агресії.