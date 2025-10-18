З армії РФ за дев’ять місяців втекли 25 тисяч солдатів — ГУР

У російській армії зростає кількість дезертирства — за дев’ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

"Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п'яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини. Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що зафіксовано випадки дезертирства разом із озброєнням та бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.

"Основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми". Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа", — зазначили в ГУР.

Зазначається, що за останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що "фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції".