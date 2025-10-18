Перейти до основного змісту
З армії РФ за дев’ять місяців втекли 25 тисяч солдатів — ГУР
РОСІЯАРМІЯВІЙНА

З армії РФ за дев’ять місяців втекли 25 тисяч солдатів — ГУР

Надія Собенко
Розмір шрифту
Армія РФ
Російські військові. Getty Images

У російській армії зростає кількість дезертирства — за дев’ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

"Від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п'яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини. Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що зафіксовано випадки дезертирства разом із озброєнням та бойовою технікою — лише у 2024–2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.

"Основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена "дідівщина", катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані "м’ясні штурми". Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа", — зазначили в ГУР.

Зазначається, що за останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що "фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції".

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок