Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що за підсумками засідання "Рамштайну" 15 жовтня Україна отримає пакети військової допомоги від Швеції, Чехії, Канади, Португалії та Фінляндії.

Про це міністр оборони України повідомив у Telegram.

За повідомленням Дениса Шмигаля, Швеція надасть 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках; Чехія – новий пакет на 72 мільйони доларів; Канада – 20 мільйонів доларів на зимове спорядження та компоненти до ракет; Португалія – 12 мільйонів доларів у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU; Фінляндія готує 13-й пакет військової допомоги.

Також за підсумками зустрічі низка країн закупить зброю для Сил оборони України в українських виробників на 715 мільйонів доларів.

Норвегія – 600 мільйонів на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.

Нідерланди – 106 мільйонів на ударні та розвідувальні БПЛА.

Канада – 8 мільйонів на дрони-перехоплювачі.

Ісландія виділить 4 мільйони у межах "Данської моделі".

"Нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше 422 мільйони доларів. Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО", — повідомив Денис Шмигаль.

Зустріч у форматі "Рамштайн" організували міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус. Українська сторона наголосила, що мир має бути справедливим і тривалим, а його гарантією є міжнародна солідарність.