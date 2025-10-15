Скільки РФ втратила танків і бронемашин — дані посадовця НАТО

Росія за повномасштабну війну втратила від 4000 до 9000 танків і близько 20 тисяч броньованих машин.

Про це написало видання "РБК-Україна" з посиланням на високопосадовця НАТО.

За його словами, з 24 лютого 2022 року по середину жовтня Російська Федерація втратила приблизно 4-9 тисяч бойових танків і 20 тисяч броньованих машин.

"І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося", — додав НАТОвець.

Як доповнює видання "РБК" наразі Росія виробляє близько 130 танків на місяць (1600 — на рік).

Як відомо, Генеральний штаб Збройних сил України щоранку публікує зведення про втрати РФ на полі бою. Так, станом на ранок 14 жовтня 2025 року Генштаб повідомляв про підбиття 11 256 російських танків і 23 345 бойових броньованих машин. Особового складу втрачено приблизно 1 125 150 людей (1200 — за попередню добу). Дані уточнюються.

У березні цього року Business Insider повідомляло з посиланням на дані аналітиків із відкритих джерел проєкту Oryx, що Росія втратила близько 3800 танків з 2022 року, а Україна — 1110.

Представництво президента України в Криму 13 жовтня повідомляло, що щонайменше 2219 військовослужбовців РФ із підрозділів, дислокованих у Криму, загинули у війні Росії проти України. 1327 із них, ймовірно, є громадянами України.