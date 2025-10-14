Європейська комісія наклала штраф у понад 157 мільйонів євро на модні бренди Gucci, Chloé та Loewe за порушення правил конкуренції ЄС.

Про це йдеться на сайті євроінституції.

Розслідування показало, що компанії встановлювали перепродажні ціни для незалежних роздрібних торговців у Європейській економічній зоні. Це обмежувало можливість продавців визначати власні ціни онлайн і офлайн, що звужувало вибір та підвищувало ціни для споживачів.

Зокрема, Gucci, Chloé та Loewe вимагали від торговців дотримання рекомендованих роздрібних цін, максимальних знижок і визначених періодів розпродажів. У деяких випадках компанії тимчасово забороняли надавати будь-які знижки. Gucci також обмежувала продаж окремих товарів в інтернеті.

Єврокомісія визнала таку практику "єдиним і безперервним порушенням" статті 101 Договору про функціонування ЄС та статті 53 Угоди про ЄЕЗ. Штрафи були зменшені завдяки співпраці компаній із регулятором. Порушення тривали до квітня 2023 року, коли Комісія провела неоголошені перевірки.

Усі три модні компанії співпрацювали, чітко визнавши факти та порушення антимонопольних правил ЄС, що дозволило Комісії завершити справи відповідно до процедури співпраці в антимонопольному законодавстві. Розмір штрафу для кожної компанії становить:

Gucci — 119,674 млн євро (знижка 50% за співпрацю),

Chloé — 19,69 млн євро (знижка 15%),

Loewe — 18 млн євро (знижка 50%).

Gucci, Chloé та Loewe – це модні компанії зі штаб-квартирами в Італії, Франції та Іспанії відповідно. Усі вони займаються дизайном, виробництвом та розповсюдженням високоякісних модних товарів, зокрема одягу, шкіряних виробів та аксесуарів.