Масована атака РФ: у Києві дев’ятеро постраждалих, лівий берег без світла

Унаслідок масованої атаки РФ у Києві постраждали щонайменше дев’ятеро людей, п’ятеро з них — госпіталізовані.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", — зазначив Кличко.
Пошкодження у районах столиці:
- Печерський район — уламки дрона влучили у багатоповерхівку, горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.
- Голосіївський район — пошкоджено фасад і вибито вікна на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку, у дворі згоріли кілька автівок.
- Деснянський район — уламки збитої ракети впали біля поліклініки, постраждалих немає.
- Подільський район — уламки впали на відкритій території.
За словами мера, оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки, а енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання на лівому березі столиці.