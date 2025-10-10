Перейти до основного змісту
Масована атака РФ: у Києві дев’ятеро постраждалих, лівий берег без світла
Масована атака РФ: у Києві дев’ятеро постраждалих, лівий берег без світла

Ольга Кацімон
Наслідки нічної атаки на Київ
Наслідки нічної атаки на Київ. ДСНС України

Унаслідок масованої атаки РФ у Києві постраждали щонайменше дев’ятеро людей, п’ятеро з них — госпіталізовані.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням", — зазначив Кличко.

Пошкодження у районах столиці:

  • Печерський район — уламки дрона влучили у багатоповерхівку, горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.
  • Голосіївський район — пошкоджено фасад і вибито вікна на п’ятому поверсі десятиповерхового будинку, у дворі згоріли кілька автівок.
  • Деснянський район — уламки збитої ракети впали біля поліклініки, постраждалих немає.
  • Подільський район — уламки впали на відкритій території.

За словами мера, оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки, а енергетики працюють над відновленням електро- та водопостачання на лівому березі столиці.

