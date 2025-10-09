Трамп заявив, що Іспанію "можливо, варто вигнати з НАТО"

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іспанію варто виключити з НАТО, оскільки вона відстає у виконанні нових вимог щодо військових витрат.

Про це Трамп заявив в Овальному кабінеті у Білому домі під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Трамп сказав зокрема, що члени альянсу погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, виконуючи одну з його головних вимог до європейських союзників.

"Ми тісно співпрацюємо з Фінляндією та з НАТО. Як ви знаєте, я вимагав, щоб вони платили 5%, а не 2%. Багато хто думав, що це неможливо, але майже всі погодилися. Єдиний, хто відстав, — це Іспанія. Вам треба подзвонити й дізнатися, чому вони відстають. Вони не мають жодних виправдань. Але гаразд, можливо, їх варто вигнати з НАТО, відверто кажучи", — сказав Трамп.

Трамп, звертаючись до європейських союзників, підкреслив, що "вони мають поговорити з Іспанією" й домогтися її більшого внеску у спільну безпеку.

Раніше уряд Іспанії відхилив прохання генерального секретаря НАТО Марка Рютте збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2032 року. Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес відправив спеціального листа Марку Рютте, у якому він заявляє, що "зобов’язання щодо цілі в 5% є контрпродуктивним".

24 та 25 червня у Гаазі пройшов саміт НАТО. За підсумками саміту країни альянсу затвердили зріст видатків на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Країни-члени НАТО витрачатимуть 3,5% ВВП на оборонні видатки, а 1,5% ВВП — на захист критичної інфраструктури Альянсу, оборону мереж Альянсу, гарантування готовності й стійкості цивільного суспільства, надання поштовху інноваціям і розбудову оборонно-промислової бази.