Назар — фельдшер стабпункту 37-ї окремої бригади морської піхоти, що працює на Новопавлівському напрямку. Команді медиків доводиться рятувати поранених під постійними обстрілами. Найчастіші поранення — вогнепальні та мінно-вибухові.
"Було колись таке, що привозили хлопців, а там (у ранах — ред.) дуже багато опаришів. Надивишся на це, а потім ходиш і нервова система передає тобі привіт. Буває таке, що просидиш добу, і немає поранених. Це інколи буває через те, що не можуть їх вивезти. Буває таке, що і вдень, і вночі поранені. Це все дуже нестабільно, залежить від тактичних обставин", — каже він.
Як вдається працювати під постійними атаками — чоловік розповів в інтерв'ю редакції Суспільне Дніпро.