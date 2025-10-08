Нобелівську премію з хімії отримали за розробку металоорганічних каркасів

Нобелівську премію-2025 з хімії отримали Сусуму Кітагаві, Річард Робсон та Омар М. Ягі за розробку металоорганічних каркасів.

Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду Нобеля.

Фонд повідомляє, що лауреати премії з хімії створили молекулярні конструкції з великими просторами, через які можуть проходити гази та інші хімічні речовини.

"Ці конструкції, металоорганічні каркаси, можна використовувати для збору води з пустельного повітря, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або каталізації хімічних реакцій", — йдеться у повідомленні фонду.

Фонд Нобеля вважає, що ця розробка "надасть нові можливості для вирішення проблем, з якими ми стикаємося".

Новина доповнюється...