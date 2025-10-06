Нобелівську премію-2025 з медицини та фізіології отримали науковці Мері Е. Брунков, Фред Рамсделл та Шимон Сакагучі за "новаторські" відкриття щодо "периферичної імунної толерантності".

Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля, також на офіційній сторінці і Nobel Prize у соцмережі Х.

Зазначається, що група вчених була відзначена цією нагородою за відкриття у галузі периферійної імунної толерантності — специфічної нездатності імунної системи реагувати на антигени, що знаходяться поза її "первинними органами".

Зокрема вони визначили "охоронців" імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на людський організм.

"Їхні відкриття стали вирішальними для нашого розуміння того, як функціонує імунна система і чому не всі ми маємо серйозні аутоімунні захворювання", — заявила голова Нобелівського комітету Олле Кампе.

Більше про відкриття вчених

У 1995 році Шимон Сакагучі зробив перше ключове відкриття. У той час багато дослідників були переконані, що імунна толерантність розвивається лише завдяки знищенню потенційно шкідливих імунних клітин через процес, який називається центральною толерантністю.

Він довів, що імунна система є складнішою, і відкрив раніше невідомий клас імунних клітин, які захищають організм від аутоімунних захворювань. Своєю чергою у 2001 році Мері Брунков та Фред Рамсделл зробили інше ключове відкриття, пояснивши, чому певний вид мишей був особливо вразливим до аутоімунних захворювань.

Вони виявили, що у мишей є мутація в гені, який вони назвали Foxp3. Також науковці показали, що мутації в людському еквіваленті цього гена викликають серйозне аутоімунне захворювання – IPEX.

Через два роки Шимон Сакагучі зміг пов'язати ці відкриття. Він довів, що ген Foxp3 керує розвитком клітин, які він ідентифікував у 1995-му. Ці клітини, тепер відомі як регуляторні Т-клітини, контролюють інші імунні клітини та забезпечують процеси, щоб людська імунна система переносила власні тканини.

Таким чином відкриття цих трьох науковців започаткували галузь периферичної толерантності, стимулюючи розробку методів лікування раку та аутоімунних захворювань. Надалі це також може призвести до більш успішних трансплантацій. Зараз кілька з цих методів лікування вже проходять клінічні випробування.

Що відомо про вчених

Мері Е. Брунков — доктор філософії Принстонського університету, Принстон, США. Старший керівник програми в Інституті системної біології, Сіетл, США.

Фред Рамсделл — доктор філософії 1987 року в Каліфорнійському університеті, Лос-Анджелес, США. Науковий керівник, Sonoma Biotherapeutics, Сан-Франциско, США.

Шимон Сакагучі — доктор медичних наук 1976 року та доктор філософії 1983 року в Кіотському університеті, Японія. Заслужений професор Дослідницького центру на кордоні імунології, Осакський університет, Японія.

Нобелівська премія

Нобелівську премію започаткував шведський винахідник Альфред Нобель, який заповів свій маєток на "премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству".

З 1901 року Нобелівська премія присуджується чоловікам і жінкам з усього світу за видатні досягнення у фізиці, хімії, фізіології чи медицині, літературі та за сприяння встановленню миру. У жовтні кожного року оголошують нові Нобелівські премії та лауреатів.

Нагороди, які присуджують за досягнення у фізиці, хімії, літературі та досягнення миру, передбачають премію в 11 мільйонів шведських крон (1,1 мільйона доларів). А визнання може стимулювати продажі книг і принести світову популярність.

Нобелівська премія може бути присуджена не більше ніж трьом лауреатам, які ділять між собою суму премії.

Премію миру вручає голова норвезького Нобелівського комітету в Осло, а інші премії вручає шведський король у Концертному залі Стокгольма.