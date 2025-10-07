Перейти до основного змісту
Латвія відновить один український військовий шпиталь у рамках проєкту НАТО
Катерина Бельмас
Латвія долучається до проєкту НАТО під назвою "Реноватор", який передбачає відновлення пʼяти українських військових шпиталів, закупівлю для них медичного обладнання та навчання медичних спеціалістів, а також реконструює один із шпиталів.

Відповідне рішення уряд країни ухвалив 7 жовтня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Латвії.

Зазначається, що мета проєкту полягає в тому, щоб перетворити ці шпиталі на сучасні реабілітаційні центри, які забезпечать пораненим можливість повернутися до служби або успішно інтегруватися в цивільне життя з найвищою можливою якістю життя.

"Довіра НАТО до можливостей Латвії, запрошення Латвії приєднатися до невеликої групи виконавців проєкту, є найвищою вдячністю для тих установ, організацій, лікарів та інших залучених сторін, які вже щодня працюють над підтримкою України", — сказав міністр закордонних справ Байба Браже.

Також повідомляється, що у рамках реконструкційних робіт, що фінансуються з державного бюджету Латвії, Центральне агентство з фінансування та контрактів координує реконструкцію трьох цивільних лікарень.

"Латвійські лікарі з Національного реабілітаційного центру "Вайварі", Ризької східної клінічної університетської лікарні, Відземського реабілітаційного центру, Латвійської асоціації мікрохірургів та Сігулдського центру радіохірургії продовжують навчати українських спеціалістів у проєктах співробітництва в галузі розвитку, що підтримуються Латвією", — зазначається в повідомленні.

