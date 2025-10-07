У Каліфорнії вертоліт медичної служби впав на шосе, є постраждалі

У каліфорнійському місті Сакраменто (США) гелікоптер медичної служби REACH Air Medical впав на автомагістраль. Постраждали троє людей, які перебували на борту вертольота.

Про це повідомляють Sacramento Bee, CBS News та Reuters.

За інформацією пожежної служби у місті Сакраменто, вертоліт розбився о близько 19:00 за місцевим часом 6 жовтня.

На борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу — пілот, медсестра та парамедик.

За даними місцевих пожежників, усі зазнали тяжких травм і їх доправили в лікарні у критичному стані. На борту повітряного судна пацієнтів не було.

"Ми з’ясовуємо подробиці ситуації, а також стан членів екіпажу, яких доправили в місцеві лікарні", – повідомив оператор REACH агентству Reuters в електронному листі.

Компанія надає послуги важкохворим та пораненим по всьому заходу Сполучених Штатів.

Аварія сталася близько 19:10 поблизу авеню Хоу, після чого рух на трасі в обох напрямках повністю зупинили. На кадрах із місця аварії видно червоний гелікоптер, що лежить догори дном посеред автостради.

"Коли ми прибули, одна з жертв була затиснута під корпусом. Завдяки допомозі цивільних нам вдалося підняти гелікоптер і витягнути потерпілого", — розповів капітан пожежної служби Сакраменто Джастін Сільвія.

Від падіння гелікоптера жоден транспортний засіб на автостраді не постраждав. Причину аварії розслідують.

За даними FlightRadar24, розбитий Airbus H-130 вилетів із даху медичного центру UC Davis лише за кілька хвилин до катастрофи. Згідно з даними FAA, гелікоптер перебуває на службі компанії Reach з 2021 року.

Відео очевидців зафіксувало момент падіння гелікоптера: він завис над дорогою, після чого різко нахилився набік, коли відламалися лопаті ротора..