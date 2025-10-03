Жителі північних територій Канади розглядають Сполучені Штати під керівництвом Дональда Трампа як головну загрозу безпеці Арктики — навіть більшу, ніж Росію чи Китай.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром Канади OPSA, пише Global News.

За даними дослідження, 37% опитаних мешканців Півночі Канади вважають США "найсерйознішою загрозою" для Канади. Для порівняння, Росію назвали головною загрозою 35% респондентів, а Китай — 17%.

"Бачити США на першому місці серед загроз — це тривожно й доволі несподівано", — прокоментував директор OPSA Матьє Ландріяльт.

Найбільше занепокоєння відчувають у Юконі та Нунавуті, що межують з Аляскою та Ґренландією, яка неодноразово ставала об’єктом заяв Трампа.

Опитування показує, що риторика Трампа про можливу анексію Канади, його тарифи та укази істотно змінили безпековий баланс у регіоні. Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Канада могла б стати "51-м штатом" Америки.

У канадському МЗС попереджають: кліматичні зміни та боротьба за ресурси роблять Арктику ареною дедалі більшої конкуренції. Окрім Росії й Китаю, дестабілізуючим чинником у регіоні дедалі частіше називають саме Сполучені Штати.

Опитування OPSA проводилося з 8 по 26 травня 2025 року серед 609 жителів трьох північних територій Канади.

Що відомо про заяви Трампа щодо Канади

6 січня Трамп стверджував у дописі в соціальних мережах, що "багатьом людям у Канаді хотілось би бути 51-м штатом".

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо відповів на заяви Трампа щодо приєднання Канади до США, заявивши, що на це "немає жодного шансу".

8 січня Трамп опублікував одразу дві карти США з приєднаною Канадою.