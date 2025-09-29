У Telegram запустили чат-бот двійника міністра цифровізації Михайла Федорова. Для розмови з ботом, користувач має авторизуватися через застосунок "Дія".

Чат-бот доступний у Telegram.

Метою роботи чат-бота є надсилання пропозицій та повідомлення про проблеми щодо роботи державних електронних сервісів. Бот повідомляє, що з ним можна поспілкуватися про:

Дію та цифрові сервіси;

Електронне урядування;

Все що стосується цифрової трансформації.

У чат-боті можна надсилати текстові та голосові повідомлення. Бот працює за принципом генеративного штучного інтелекту: відповіді він збирає з відкритих джерел. Чат-бот одразу заявляє, що може помилятися. Чат-бот також заявляє, що нібито не отримує персональних даних користувачів при авторизації через застосунок "Дія".

Міністр Михайло Федоров має власний канал у Telegram, але у чат-боті він не доданий серед ресурсів для слідкування за міністром цифровізації. Лише Instagram, Threads, X та TikTok.

Авторизація через застосунок "Дія" для запуску чат-бота двійника міністра цифровізації Михайла Федорова. Telegram

Месенджер Telegram, який створив росіянин Павло Дуров, є одним з найпопулярніших застосунків в Україні. Та його використання вже обмежили у Верховній Раді. Це рекомендація Ради з питань національної безпеки та оборони (РНБО).

У 2024 році стало відомо, що російські спецслужби вербують молодь у Європі для підриву обʼєктів інфраструктури, влаштування підпалів та диверсій тощо саме через Telegram.

Перед президентськими виборами у Румунії до Telegram звернувся уряд однієї з країн ЄС з проханням обмежити доступ до політичних каналів консервативного спрямування. Ці канали підтримували проросійських кандидатів, таких як Джордже Сіміон.

Засновник Telegram Павло Дуров відмовився це зробити, заявивши, що Telegram нібито захищає свободу слова. Він не сказав уряд якої країни попросив це зробити, але поширив емоджі багета.

У 2025 році стало відомо, що Telegram відкриє фізичний офіс-філію в Росії. Так компанія виконує закон РФ щодо "приземлення" — фізичної реєстрації IT-компаній у країні та розміщення серверів.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов вважає месенджер Telegram загрозою українській національній безпеці.