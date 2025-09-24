Найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті — Діденко

24 вересня частина України перебуває у хмарності холодного атмосферного фронту, а частина — серед сонця і тепла. 25-го вересня цей атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України, дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України. Найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки поширяться на центр та схід.

Про це повідомляє у своєму прогнозі синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 24 вересня, наприклад, у Львові +10 градусів, а в Луганську +28 градусів.

“25-го вересня цей атмосферний фронт зсунеться до південної околиці України (друга карта внизу), протягне з собою невеликі дощі та рвучкий вітер через центр та схід і вже 26-го вересня вся територія України належатиме сухій сонячній, проте холодній погоді”, — прогнозує Діденко.

Згідно з прогнозом, завтра дощі ймовірні на південному заході, у центрі, на сході та на півдні України.

Північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині — у сухій погоді.

Температура повітря у четвер почне вирівнюватися. Тепла, навіть спекотна, сьогоднішня погода на сході та півдні України зміниться різким похолоданням.

25-го вересня в Україні очікується впродовж дня +12+16 градусів, у південній частині +15+19 градусів.

Найближчої ночі на заході та півночі ймовірні заморозки на грунті, а у нічні години 26-27-го вересня заморозки хвилями поширяться на центр та схід.

У Києві 25-го вересня очікується суха, сонячна, проте холодна погода.

Вночі в столиці передбачається +3+6 градусів, на околицях міста ймовірні заморозки на грунті, завтра вдень +12+15 градусів.