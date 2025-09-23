Міжнародний транспортний форум (ITF) – міжнародна організація, що об’єднує 69 країн, розпочинає проєкт з розробки десятирічної національної стратегії з безпеки дорожнього руху для України. Очікується, що її реалізація дозволить запобігти смертям та травмуванню українців на дорогах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Там розповіли, що розробка стратегії розпочнеться на запит відомства і це стане першим проєктом, реалізованим у межах співпраці з Міжнародним транспортним форумом.

Зазначається, що розроблення нової стратегії для України здійснюватиметься через Групу спільних інтересів з питань транспорту України (CIG4U) Міжнародного транспортного форуму спільно з благодійною організацією з безпеки дорожнього руху EASST.

Мета стратегії

Очікується, що нова стратегія з безпеки дорожнього руху створить підґрунтя для суттєвого скорочення кількості смертельних аварій в Україні впродовж наступного десятиліття. Вона базуватиметься на підході "Безпечна система" (Safe System Approach) – визнаній методології, що допомагає зменшити кількість тяжких ДТП та рятувати життя.

У Мінрозвитку пояснили, що цей підхід передбачає ухвалення рішень на основі даних, а також спільну відповідальність державних інституцій і суспільства.

Створена стратегія буде безпосередньо пов’язана з Національною транспортною стратегією України до 2030 року і визначатиме безпеку дорожнього руху як ключовий чинник сталого соціально-економічного розвитку та відбудови країни.

Окремим пріоритетом стане безбар’єрність – забезпечення доступу до роботи, освіти, медицини та інших послуг для людей з обмеженою мобільністю завдяки сучасній, зручній та безбар’єрній транспортній інфраструктурі.

Впровадження національної стратегії безпеки дорожнього руху заплановане з 2026 року.

За даними Національної поліції, у 2024 році на українських дорогах внаслідок ДТП загинули понад 3 тисячі людей. Водночас торік майже на 25%, порівняно з 2023 роком, зросла кількість аварій за участю ліцензованого транспорту (відповідно до даних Державної служби України з безпеки на транспорті). Йдеться саме про вантажівки та автобуси.