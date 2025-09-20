Трамп зустрінеться з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 вересня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі.
Про це американський лідер написав у своїй мережі Truth Social.
"Я радий приймати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо з президентом над багатьма торговельними та військовими угодами, включаючи велику закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16, а також продовжуємо вести перемовини про F-35, які очікуємо завершити позитивно", — написав Трамп.
Він також додав, що "завжди мав дуже добрі стосунки" із президентом Ердоганом та додав, що "з нетерпінням чекає зустрічі з ним 25-го".