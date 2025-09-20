Перейти до основного змісту
Трамп зустрінеться з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть
СШАТУРЕЧЧИНАДональд ТрампПОЛІТИКАПОЛІТИКАСВІТПОДІЇ

Трамп зустрінеться з Ердоганом у Білому домі: про що говоритимуть

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Президент США Дональд Трамп, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Президент США Дональд Трамп простягає руку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану в Білому домі у Вашингтоні, 16 травня 2017 року. AP/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 вересня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі.

Про це американський лідер написав у своїй мережі Truth Social.

"Я радий приймати президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо з президентом над багатьма торговельними та військовими угодами, включаючи велику закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16, а також продовжуємо вести перемовини про F-35, які очікуємо завершити позитивно", — написав Трамп.

Він також додав, що "завжди мав дуже добрі стосунки" із президентом Ердоганом та додав, що "з нетерпінням чекає зустрічі з ним 25-го".

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок