Сенат США затвердив Волца постпредом США в ООН

Сенат затвердив кандидатуру Майка Волца на посаду постійного представника США при Організації об'єднаних націй (ООН).

Про це повідомляє CBS News.

Кандидатуру Волца підтримали 47 сенаторів, 43 були проти. Він обійме посаду після відповідного указу президента Дональда Трампа. Посада посла США в ООН була вакантною вже вісім місяців.

CBS News зазначає, що влітку демократи обіцяли жорсткі слухання щодо кандидатури Волца після того, як він виявився причетним до скандалу навколо чату в Signal, в якому високопосадовці адміністрації ненавмисно розкрили конфіденційні деталі військового удару в Ємені. Але слухання пройшли для Волца загалом без особливих труднощів, скандал згадали лише за понад годину після початку запитань.

24 липня комітет з міжнародних відносин Сенату вперше схвалив його кандидатуру за підтримки сенаторки-демократки Жанн Шахін.

На початку вересня комітет знову розглядав кандидатуру Волца через процедурні заперечення демократів щодо порядку початкового голосування.

17 вересня комітет знову підтримав його кандидатуру. Сенатор Ренд Пол виявився єдиним республіканцем у комітеті, який виступив проти призначення.

Що відомо про секретний чат в Signal чиновників адміністрації Трампа

11 березня головний редактор американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав запит на підключення в чат в Signal від радника з нацбезпеки США Майкла Волца. Після підтвердження запиту, журналіст опинився в чаті “Houthi PC small group" (група високопосадовців з нацбезпеки США — ред.). Там представники адміністрації Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену 15 березня.

15 березня, в день атаки Ємену, міністр оборони США Гегсет надіслав повідомлення з оперативними деталями майбутніх ударів, включаючи інформацію про цілі, зброю, яку розгорнуть США і послідовність атак. Це переконало журналіста, що чат справжній.

Юристи повідомили виданню The Atlantic, що дії Волца можуть порушувати американське законодавство щодо обробки інформації, пов'язаної з національною обороною.

Конгресмени Демократичної партії США закликали провести слухання після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до чату високопосадовців США, де обговорювали удари по Ємену.

Президент США Дональд Трамп визнав, що журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга долучили до секретного чату в Signal. Він також заявив, що довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу та не звільнятиме його.

Неурядова організація American Oversight напередодні подала федеральний позов у Вашингтоні проти п’ятьох високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, які були присутні у чаті в Signal та обговорювали там деталі операції США проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Відповідачами у позові вказані: голова Пентагону Піт Гегсет, директорка нацрозвідки Тульсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткілфф, очільник Мінфіну Скотт Бессент, держсекретар Марко Рубіо, а також Національне управління з архівів і документації.

25 березня Волц взяв на себе повну відповідальність за скандал, де головного редактора американського видання The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали у чат в Signal, де американські високопосадовці обговорювали атаки по Ємену.