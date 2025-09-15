Росія запровадила бартерну торгівлю з Китаєм та Індією через санкції США та Євросоюзу на фінансові операції та SWIFT. Так Росія обмінює пшеницю на автомобілі та електроніку з Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, бартерна торгівля стала виходом для операцій між Росією та Китаєм через побоювання китайських банків щодо вторинних санкцій від Євросоюзу за фінансові операції з Росією.

Так Росія та її країни-партнери провели щонайменш 8 бартерних угод. Росія обмінює сплави металів та зернові на двигуни для суден, електроніку для виробництва озброєння, автомобілі тощо. Reuters виявило розбіжність між статистикою Центробанку РФ у сфері зовнішньої торгівлі та експорту товарів та сировини митниці РФ у 7 мільярдів доларів. Це означає, що Росія вивезла товарів та сировини більше ніж отримала коштів за це.

Російська митна служба підтвердила Reuters, що Росія здійснювала бартерну торгівлю з різними країнами "на широкий спектр товарів". Уряд Росії та Центробанк РФ відмовились надати коментар.

Так, відомо щонайменш про бартер насіння льону на побутову техніку на близько 100 тисяч доларів між Росією та Китаєм. Угода пройшла через Уральську митну службу. Китай є одним з найбільших імпортерів насіння льону у світі.

Деякі бартерні операції дозволили імпорт західних товарів до Росії, попри санкції ЄС та США на імпорт техніки та продуктів до РФ, повідомили джерела у російському уряді Reuters.

На бізнес-форумі Kazan Expo у серпні 2025 року китайські компанії серед проблем, що перешкоджають розвитку двосторонньої торгівлі між РФ та Китаєм, назвали проблеми з врегулюванням фінансових операцій. Сюй Сіньцзінь, голова китайської компанії з морської інженерії, заявив, що бартерна торгівля може бути рішенням.

Виступаючи на конференції, Сюй заявив, що "в нинішніх умовах обмежених платежів" бартер відкрив нові можливості для підприємств у Росії та азійських країнах.