"Мадяр" повідомив про збій Starlink по всій лінії фронту
Надія Собенко
Командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вранці 15 вересня 2025 року заявив про проблеми з роботою супутникового інтернету Starlink вздовж всієї лінії фронту.

Про це він повідомив у Телеграм.

"Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч", — написав він.

Згодом командувач СБС повідомив, що зв'язок поступово відновлюється.

"Станом на 08:02 поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX", — написав Бровді.

За даними Downdetector, проблеми зі зв’язком спостерігаються не тільки в Україні, а й у світі.

"Зараз спостерігається погіршення якості обслуговування Starlink. Наша команда досліджує причину проблеми", — повідомили на сайті компанії, але невдовзі прибрали повідомлення.

"Мадяр" повідомив про збій Starlink по всій лінії фронту
Повідомлення про збій на сайті Starlink. Скриншот сторінки

25 липня в роботі супутникового інтернет-сервісу Starlink спостерігався збій по всьому світу. Українські військові теж зазначили, що термінали не працювали. Компанія перепросила за перебої та заявила про відновлення системи.

