Актор Костянтин Темляк, якого звинувачують в домашньому насиллі, вирішив добровільно відмовитися від нагороди за головну роль у фільмі "БожеВільні".

Про це повідомили творці фільму на сторінці у Facebook.

Темляк пояснив, що наразі навколо його імені існує ситуація, яка потребує вирішення в особистому та юридичному порядку. Він вважає некоректним залишати за собою нагороду в цей час та вирішив зосередитися на роботі й проходженні необхідних процедур.

"Мій вибір — зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", — наводять слова Темляка творці фільму.

Темляк здобув нагороду в номінації "Головна чоловіча роль" за фільм "БожеВільні". Через те, що актор наразі служить на Харківському напрямку, приз забрав режисер стрічки Денис Тарасов, передав його Кіноакадемії та зазначив, що остаточне рішення про отримання премії має прийняти сам Темляк.

Скандал довкола Костянтина Темляка: що сталося

Колишня партнерка акторка, фотографка Анастасія Соловйова заявила, що актор протягом чотирьох років застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. Дівчина опублікувала фото синців на своєму тілі, відео неадекватної поведінки чоловіка з нею та іншими людьми, а також листування та голосові повідомлення з погрозами.

Згодом вона дізналася, що інші колишні дівчата Темляка мали схожий досвід у стосунках із ним.

Актор визнав свою провину, підтвердив слова колишньої партнерки, а також публічно перепросив перед усіма, кого зачепили його дії в минулому. Він визнав, що мав кілька "ментально нездорових" стосунків і соромиться, яким партнером був раніше.

Нинішня дружина актора, теж акторка Анастасія Нестеренко заявила, що в їхніх стосунках насилля не було, тому оприлюднена інформація її шокувала. Втім, вона зазначила, що не відповідає за вчинки іншої людини, тому закликала не писали хейту їй та сподівається бути почутою.

11 вересня 2025 року фотографку Анастасію Соловйову (Чорнобай) офіційно визнали потерпілою в кримінальній справі проти актора Темляка.