Єврокомісія виділила Україні додаткові €40 млн допомоги на зиму

Європейська комісія оголосила про виділення додатково 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги українцям, щоб пережити четверту зиму "агресивної війни Росії".

Про це йдеться у в заяві Єврокомісії.

"Гуманітарні партнери ЄС надають матеріали для укриттів, ремонтують пошкоджені будинки та центри для переміщених осіб, а також покращать доступ до води, санітарії та опалення. Пряма підтримка зимівлі передбачатиме грошову допомогу, тверде паливо, опалювальні прилади та ізоляцію, а також пункти аварійного опалення", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ЄК, особлива увага буде приділена вразливим групам, таким як літні люди, люди з обмеженими можливостями та переміщені родини.