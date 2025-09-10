МАГАТЕ зафіксувало російські дрони біля двох українських АЕС

Команди МАГАТЕ в Україні повідомили про вибухи та інші ознаки інтенсивної військової діяльності поблизу Хмельницької та Рівненської АЕС під час атаки РФ вночі 10 вересня.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Команди спеціалістів МАГАТЕ на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повідомили, що чули вибухи та постріли в ніч з 9 на 10 вересня. Також експерти повідомили про звуки прольоту дронів біля Нетішина та Вараша — в цих містах біля АЕС базуються спостерігачі Агентства.

Зокрема, біля Хмельницької АЕС було виявлено дев'ять дронів, які пролітали за три кілометри від міста розташування експертів МАГАТЕ. 13 безпілотників було виявлено на відстані кількох кілометрів від Рівненської АЕС.

Хоча повідомлень про якийсь прямий вплив на ядерну безпеку та захищеність на двох об'єктах не надходило, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що будь-яка військова діяльність поблизу АЕС може поставити її під загрозу і має бути негайно припинена.

"Я глибоко стурбований подіями минулої ночі. За даними наших команд на місці, поблизу цих двох АЕС велися надзвичайно масштабні військові дії, чого в жодному разі не повинно відбуватися. Я знову закликаю до максимальної стриманості у військовому плані поблизу таких об'єктів. Серйозна ядерна аварія не відповідає інтересам нікого і їй необхідно запобігти за будь-яку ціну", — заявив він.

Вранці 10 вересня група МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС отримала інформацію про те, що за ніч станція зафіксувала дев'ять безпілотників, що пролітали на відстані всього трьох кілометрів від об'єкта, а Рівненська АЕС повідомила, що спостерігала 13 таких безпілотних літальних апаратів у своїй зоні спостереження. Це сталося через тиждень після того, як група на РАЕС раніше чула військову активність зі свого готелю, що досі було рідкістю.

Гроссі заявив, що подібна військова діяльність поблизу АЕС становить загрозу семи незамінним принципам забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту, які він виклав у березні 2022 року, особливо "Принципу 1" про фізичну цілісність ядерних об'єктів і "Принципу 3" про безпеку обслуговчого персоналу.