У четвер, 11 вересня, атмосферний фронт принесе дощову, вітряну та прохолодну погоду лише в західні області України. Температура повітря вдень буде в межах +17+22 градуси.

Про це у своєму прогнозі повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у решті областей України завтра "пануватиме справжня рання осінь": очікується суха та сонячна погода з невеликою хмарністю. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +28 градусів.

У четвер у Києві дощу не очікується, вдень повітря прогріється до +24 градусів.

"Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів. Не забуваємо про тумани, дорогі водії та дорогі пішоходи", — написала синоптикиня.