Юрій Шаповалов працював лікарем-невропатологом у Донецьку та писав у Twitter свої спостереження про життя в окупації. Окупанти затримали його у січні 2018 року, катували та звинуватили у шпигунстві на користь України. Володимир Черкас зник у Донецьку у вересні 2017 року. Його кинули до катівні "Ізоляція" і звинуватили у "співпраці зі спецслужбами інших держав".

Шаповалов і Черкас провели в неволі майже сім років. Їх, як й багатьох інших цивільних, повернули в Україну під час обміну 14 серпня 2025 року. Що відбувалося після викрадення, про катування в тюрмах і враження після повернення в Україну — в інтервʼю Шаповалова та Черкаса Суспільному.