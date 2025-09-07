Перейти до основного змісту
"Били струмом і приставляли пістолет до голови": вʼязні "ДНР" про катування і вигадані "шпигунства". СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
Надія Собенко
Шаповалов
Юрій Шаповалов працював лікарем-невропатологом у Донецьку та писав у Twitter свої спостереження про життя в окупації. Окупанти затримали його у січні 2018 року, катували та звинуватили у шпигунстві на користь України. Кадр з відео

Юрій Шаповалов працював лікарем-невропатологом у Донецьку та писав у Twitter свої спостереження про життя в окупації. Окупанти затримали його у січні 2018 року, катували та звинуватили у шпигунстві на користь України. Володимир Черкас зник у Донецьку у вересні 2017 року. Його кинули до катівні "Ізоляція" і звинуватили у "співпраці зі спецслужбами інших держав".

Шаповалов і Черкас провели в неволі майже сім років. Їх, як й багатьох інших цивільних, повернули в Україну під час обміну 14 серпня 2025 року. Що відбувалося після викрадення, про катування в тюрмах і враження після повернення в Україну — в інтервʼю Шаповалова та Черкаса Суспільному.

