Біля Праги розбився приватний літак, є загиблі

У лісі біля столиці Чехії Праги розбився приватний надлегкий літак. Загинуло двоє людей — чоловік та жінка.

Про це повідомила поліція Чехії у соцмережі X.

Аварія сталась вдень 7 вересня. Пілот виявив несправність невдовзі після зльоту з аеропорту та спробував повернутися, але не зміг цього зробити. Літак розбився. Двоє у літаку людей загинули — чоловік та жінка. Ніхто з людей поблизу місця аварії не постраждав.

Рятувальники встановили периметр безпеки навколо місця аварії. Запасний парашутний патрон розбитого надлегкого літака, який є його частиною, не спрацював.

Поліція розслідує подальші обставини аварії разом з експертами Інституту професійного розслідування причин авіаційних аварій.

Інцидент трапився поблизу аеропорту Летняни у Празі. Цей аеропорт використовують для надлегких літаків та інших менших літаків, призначених для спортивних та приватних польотів.