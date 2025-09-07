На фронті протягом минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 970 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 вересня.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 71 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 106 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5308 обстрілів, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6125 дронів-камікадзе", — йдеться у зверненні.

Росіяни завдавали авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Одрадокам’янка Херсонської області.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління та два артилерійські засоби противника.

Загалом за минулу добу втрати російських окупаційних військ склали 970 осіб. Сили оборони України також знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 294 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 104 одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили сім атак росіян. Також противник завдав дев’яти авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби, та здійснив 245 артилерійських обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили сім атак противника в районах Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 12 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Армія РФ намагалася просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку противник здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у бік Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 26 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки, Соснівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку — росіяни здійснили одну спробу прорвати оборону ЗСУ у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.