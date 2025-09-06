У Великій Британії у суботу, 6 вересня, в Лондоні поліція заарештувала десятки людей, які вийшли на підтримку забороненої британським урядом пропалестинської групи Palestine Action.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агенції, йдеться про щонайменше 150 затриманих.

Palestine Action заборонили у Британії відповідно до антитерористичного законодавства у липні — після того, як деякі з її членів увірвалися на базу Королівських ВПС та пошкодили військові літаки. Група звинувачує британський уряд у співучасті у тому, що вона називає ”ізраїльськими воєнними злочинами в Газі”. За останні тижні поліція заарештувала сотні прихильників Palestine Action відповідно до законодавства про боротьбу з тероризмом. Зокрема, у серпні заарештували понад 500 людей лише за один день, багатьом з них було понад 60 років.

У суботу, 6 вересня, сотні демонстрантів зібралися біля парламенту в центрі Лондона, щоб висловити протест проти заборони організації. Багато хто з них тримав плакати з написами: “Я проти геноциду. Я підтримую дії у Палестині”.

Лондонська столична поліція заявила, що офіцери почали заарештовувати тих, хто висловлював підтримку руху Palestine Action. Поліція не повідомила, скільки саме арештів було здійснено, але очевидець агентства Reuters повідомив, що затримали десятки людей.

Заборона, запроваджена щодо Palestine Action, ставить цю групу в один ряд з “Аль-Каїдою” та ІДІЛ, а її підтримка або приналежність до неї є злочином, що карається позбавленням волі на строк до 14 років.

Правозахисні групи розкритикували рішення Великої Британії заборонити цю групу, назвавши його непропорційним і заявивши, що воно обмежує свободу слова мирних протестувальників.

Уряд звинуватив Palestine Action у заподіянні кримінальної шкоди на мільйони фунтів стерлінгів і стверджує, що заборона не запобігає іншим пропалестинським протестам.