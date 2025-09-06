У Мілані прощаються з модельєром Джорджо Армані

В Італії у Мілані у суботу, 6 вересня, у Teatro Armani відбувається прощання з італійським модним дизайнером Джорджо Армані, який помер 4 вересня у віці 91 року.

Про це повідомляють Euronews.

Сотні людей з 9 ранку суботи увійшли до зали міланської штаб-квартири Армані, де для прощання встановили закриту труну з тілом модельєра. Багато хто стояв у черзі з сьомої ранку.

Люди віддають шану модельєру Джорджо Армані, труна з яким виставлена для прощання в Armani/Teatro в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року. AP/Antonio Calanni

Люди вишикувались у чергу в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року, щоб віддати шану модельєру Джорджо Армані, який помер у четвер у віці 91 року. AP/Antonio Calanni

Серед тих, хто прийшов попрощатися з Армані, — звичайні громадяни, модельєри, VIP-персони та політики.

Так, до похоронної зали прибула дизайнерка та давня подруга Армані Донателла Версаче, яка була одягнена в чорний костюм і несла букет білих квітів, який вона залишила на знак поваги, а також модельєри Енніо Капаса та Алессандро Енрікес.

Донателла Версаче залишає Armani/Teatro після того, як віддала шану модельєру Джорджо Армані, труна з яким виставлена для прощання в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року. AP/Antonio Calanni

Також були присутні мер Мілана Джузеппе Сала, колишні мери Мілана Летиція Моратті та Габріеле Альбертіні, префект Клаудіо Сгараглія та радники Томмазо Саккі та Алессія Каппелло.

Мер Мілана Джузеппе Сала залишає місце прощання після того, як вшанував пам’ять дизайнера Джорджо Армані, який помер у віці 91 року. Труна виставлена біля Armani/Teatro в Мілані, Італія, 6 вересня 2025 року. REUTERS/Remo Casilli

На прощання прийшли і нинішній президент Camera Moda Карло Капаса, актори Беппе Фіорелло та Алессандро Преціозі, співачка Алексія, яка є дружиною Андреа Камерани, племінника Армані. Також пропощатися з модельєром прийшли режисери Габріеле Сальваторе та Джузеппе Торнаторе.

Італійський кінорежисер Габріеле Сальваторес прибуває, щоб віддати шану модельєру Джорджо Армані, труна з яким виставлена для прощання в Armani/Teatro в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року. AP/Antonio Calanni

Італійський кінорежисер Джузеппе Торнаторе (ліворуч) прибув, щоб віддати шану модельєру Джорджо Армані, труна з яким виставлена для прощання в Armani/Teatro в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року. AP/Antonio Calanni

Актор Мігель Анхель Сільвестре проходить повз, поки труна з тілом модельєра Джорджо Армані, який помер у віці 91 року, виставлене для прощання біля Armani/Teatro в Мілані, Італія, 6 вересня 2025 року. REUTERS/Remo Casilli

У театральній залі, де зазвичай презентуються колекції готового одягу Armani, мерехтять ряди свічок та тихо грає музика італійського композитора Людовіко Ейнауді. Труна модельєра прикрашена букетом білих троянд на довгих стеблах та оточена почесною вартою карабінерів у повній формі.

На задньому плані — фотографія Джорджо Армані з його цитатою: "Слід, який я сподіваюся залишити, — це відданість, повага та увага до людей і реальності. З цього все починається".

Люди віддають шану модельєру Джорджо Армані, труна з яким виставлена для прощання в Armani/Teatro в Мілані, на півночі Італії, в суботу, 6 вересня 2025 року. AP/Antonio Calanni

Людина торкається труни дизайнера Джорджо Армані, яка виставлена для прощання в Armani/Teatro після його смерті у віці 91 року, в Мілані, Італія, 6 вересня 2025 року. REUTERS/Alessandro Garofalo

Прощання з Армані триватиме до неділі. Модельєра поховають приватно, деталі похорону не розголошуються.

Що відомо про Джорджо Армані

Джорджо Армані починав свій шлях не з моди. Він три роки провчився на медичному факультеті Міланського університету, після чого пішов до армії. Далі він два роки працював продавцем та оформлювачем вітрин в універмазі La Rinascente в Мілані.

Нині легендарний бренд Armani він заснував 1975 року. Одяг із колекцій модного дому асоціюється із сучасним італійським стилем та елегантністю.

Джорджо Армані називали Re Giorgio (або Король Джорджо), оскільки він контролював усі деталі у колекціях та у бізнесі загалом: від реклами до зачісок моделей на подіумі.

Річний оборот компанії пі час керівництва Джорджо Армані був близько 2,3 млрд євро. В інтерв'ю Financial Times той розповідав, що хоче, аби спадкоємність у керівництві компанією не призвела до розколу. Також він казав, що планує поступово передавати керівництво компанією своїм найближчим людям, зокрема Лео Делл'Орко, який відповідає за чоловічі колекції в модному домі. Наразі не оголошували, хто очолить Armani після смерті засновника.

Модний дім Джорджо Армані створював образи для зірок на червоні доріжки, а також для фільмів, зокрема "Славні хлопці" та "Вовк з Волл-Стріт". Він одним із перших створив класичні жіночі костюми, зокрема в такому костюмі на церемонію "Золотий глобус" 1990 року прийшла Джулія Робертс.

Взимку 2022 року показ Armani на Тижні моди в Мілані пройшов у повній тиші, без музики на знак солідарності з Україною. "Я запитав себе, що я можу зробити, щоб показати свою підтримку у світлі всього, що відбувається. Я дійсно хотів показати, що моє серце з людьми в Україні", — йшлося у заяві митця.

Як пише Reuters, Джорджо Армані хворів останнім часом і навіть був змушений відмовитися від участі в Тижні чоловічої моди в Мілані — це вперше у своїй кар'єрі він пропустив показ.