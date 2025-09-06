У Медичному центрі Національної гвардії України в Києві вперше відбулася унікальна комбінована реконструктивна операція, спрямована на відновлення функціональності та естетики уражених ділянок обличчя військовослужбовця, який отримав тяжке мінно-вибухове поранення у квітні 2024 року.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС.

Зазначається, що це стало можливим завдяки тристоронньому Меморандуму про взаємодію між Медичним центром НГУ, Благодійним фондом “Лікарі для Героїв та ТОВ “ІМАТЕХ МЕДІКАЛ”.

Операцію провела команда фахівців Медичного центру разом із науковцями Національного медичного університету імені Богомольця — професором кафедри щелепно-лицевої хірургії Юрієм Чепурним та професором кафедри офтальмології післядипломної освіти Оксаною Петренко. Анестезіологічну команду очолив начальник медичного управління НГУ, професор Всеволод Стеблюк.

“Лікарі успішно провели реконструкцію виличної кістки за допомогою індивідуального імпланта з біосумісного матеріалу PEEK. Наступним етапом стало встановлення індивідуального склерального імпланта та підготовка до майбутнього очного протеза. Це дозволило зберегти функцію очного яблука як опорної структури та забезпечити рухливість протеза”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пацієнт почувається добре, перебуває під наглядом медиків і готується до наступних етапів реконструктивного лікування.