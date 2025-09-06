Літак премʼєра Вірменії вперше за 30 років пролетів над Азербайджаном

Борт прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна скористався азербайджанським повітряним простором. Це стало можливим завдяки його зустрічі з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим у Вашингтоні.

Про це повідомила прессекретарка премʼєра Назелі Багдасарян. За її словами, Єреван запросив у Баку дозвіл на проліт і отримав його.

"Літак прем'єр-міністра Вірменії в ніч з 30 на 31 серпня вилетів із закордонним візитом через повітряний простір Азербайджану і в ніч на 6 вересня повернувся до Вірменії", — написала Багдасарян у Facebook.

Вона нагадала, що азербайджанські літаки вже тривалий час забезпечують зв'язок через повітряний простір Вірменії між основною частиною Азербайджану і Нахічеванською Автономною Республікою.

8 серпня 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян у США підписали угоду про припинення бойових дій.

Президент США Трамп заявив, що Штати підписали окремі угоди з кожною країною щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, включаючи штучний інтелект.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через регіон Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок конфлікту, за різними даними, загинуло понад 30 000 людей. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами все ж досягнуте, його періодично порушували.

У вересні 2023 року Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль. Тоді до Вірменії прибули понад 50 тисяч біженців з цього регіону.

28 січня 2024 року Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад, якщо процес укладання мирного договору буде довгим.

Єреван пропонує провести демаркацію кордонів за останніми радянськими картами 1975 року, але Баку проти, пояснюючи це тим, що в 1970-х історичні землі Азербайджану були передані Вірменії. Нині переговори тривають.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вересні 2024 року заявляв, що країна погодила з Азербайджаном 13 пунктів мирного договору, ще два пункти погоджено частково.