Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо повідомив, що Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах ввечері у п’ятницю, 5 вересня.

За словами Зеленського, відбулася змістовна розмова з Фіцо: обговорили ключові теми — те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини.

Зокрема, Зеленський поінформував про розмову з президентом Трампом, про роботу з лідерами Коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. За словами Зеленського, Словаччина не залишиться осторонь.

Фіцо розказав про свої контакти в Китаї. Окремим і важливим було питання енергетичної незалежності Європи. Зеленський наголосив, що у російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього.

“Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни”, — зазначив президент.