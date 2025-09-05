Україна уклала угоду з компанією з Франції щодо повернення надлишкових коштів у понад 3,3 мільйона євро у справі про зловживання на держзакупівлях на Поліграфкомбінаті "Україна".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

За даними НАБУ, ця компенсація — перша в історії антикорупційних справ, яку України отримає з закордону.

Слідство встановило, що Поліграфкомбінат "Україна" закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-посередника, а ексдиректор Поліграфкомбінату отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру 8 особам, серед них є і ексдиректор підприємства.

"Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Поліграфкомбінат "Україна" — державне підприємство з виробництва цінних паперів та документів суворої звітності в Україні.