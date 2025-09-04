Після початку повномасштабної війни проти України Росія здійснила безпрецедентну кількість кібератак на інфраструктуру Укренерго. Проте жодна спроба не мала успіху.

Про це на брифінгу розповів член наглядової ради "НЕК Укренерго" Юрій Бойко.

Крім того, він відзначив, що з того часу їх "складність" також значно зросла. За словами Бойка, цьогоріч росіяни за три дні здійснювали більше кібератак, ніж за два попередні роки повномасштабної війни.

"В Укренерго побудована одну з кращих систем кіберзахисту не лише в Україні, але і в Європі. Результатом роботи наших фахівців стало те, що жодна спроба успіху не мала", – додав член наглядової ради компанії.

25 липня у Держспецзв'язку повідомляли, що від початку 2025 року в Україні відбувається близько 15 кібератак щодня. Основним їх джерелом залишається РФ.